Pitkän vankeustuomion syksyllä saanut Brasilian entinen presidentti Jair Bolsonaro sanoo hajottaneensa jalkapantansa erikoisesta syystä.
Brasilian ex-presidentti Jair Bolsonaro, 70, väitti sunnuntaina tärvelleensä jalkapantansa lauantain vastaisena yönä, koska hän oli ollut vainoharhaisuuden vallassa.
Kotiarestissa ollut ex-presidentti Bolsonaro kertoi oikeudelle toimitetussa dokumentissa, ettei hän suinkaan aikonut paeta, ja muistutti, että jalkapannan hihna oli ehjä.
Bolsonaro myönsi lauantaina tärvelleensä pantansa juotoskolvilla. Tuolloin hän kertoi, että syynä oli "uteliaisuus". Bolsonaro vietiin valvontapannan rikkomisen vuoksi kotiarestista pidätyskeskukseen.
Bolsonaro tuomittiin syyskuussa vallankaappausyrityksestä 27 vuodeksi vankeuteen. Hän on toistuvasti valittanut tuomiosta ja odottanut tuomionsa toimeenpanoa kotiarestissa.
Bolsonaron asianajajien mukaan hän haluaa suorittaa koko rangaistuksensa kotiarestina, sillä vankeusrangaistus vaarantaisi hänen terveytensä.