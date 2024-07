Bidenin luopumisesta syntynyt alkuhermoilu väistyi – Wall Street ja Euroopan pörssit nousivat

Analyytikot ennakoivat, että markkinoilla on luvassa kuoppaista menoa lähiaikoina, kun sijoittajat yrittävät arvioida uusien käänteiden vaikutuksia. Vahvistunut odotus Donald Trumpin paluusta Valkoiseen taloon on nostattanut kursseja ja vahvistanut dollaria, koska hänen odotetaan ajavan veronalennuksia ja sääntelyn purkua.

Ei kannata hätäillä

Saari korosti, että sijoittajan kannalta olennaista on pitää huoli siitä, että sijoitukset on hajautettu maantieteellisesti ja omaisuuslajien välillä.– Ne ovat viime kädessä muut asiat, jotka vaikuttavat enemmän siihen, miten osakkeiden arvot kehittyvät. Nyt käynnissä oleva tuloskausi on kuitenkin oleellisempi, ja ainakin Yhdysvalloissa sen anti on toistaiseksi ollut selkeästi odotuksia myönteisempi. Eiköhän se viime kädessä vie voiton näistä vaalihämmästelyistä, hän sanoi.