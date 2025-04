Kauppasota kurittaa suomalaisten pörssivarallisuutta kovalla kädellä – piensijoittaja, toimi nyt näin

Helsingin pörssi jatkaa perjantaina laskusuunnassa, kun markkinat hermoilevat maailmanlaajuisesti Yhdysvaltojen uusien tullien takia. Kiinan vastatullit jyrkensivät laskua perjantaina iltapäivällä.

Helsingin pörssin yleisindeksi oli iltapäivällä jopa yli neljän prosentin laskussa sen jälkeen, kun Kiina ilmoitti 34 prosentin vastatulleista Yhdysvalloille.

Kauppasota kiihtyi Kiinan ilmoituksen myötä ja osakekurssit ovat laskusuunnassa.

Suomalaiset piensijoittajat suosivat Helsingin pörssin yhtiöitä, sillä ne ovat yleensä ulkomaalaisia tutumpia ja ne jakavat tietoa myös suomeksi.

Moni suomalainen osakesäästäjä on menettänyt viime päivinä jonkin verran varallisuuttaan Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin tullipolitiikan takia.

Nordean strategi Hertta Alava neuvoo sijoittajia olemaan poikkeuksellisessa tilanteessa rauhallisia.

– Markkinoilla on tällaisia heiluntapäiviä silloin tällöin. Jos oma salkku on hyvin hajautettu, voi rauhallisin mielin suhtautua hälinään. Meillä on ollut muitakin kriisejä viime vuosina ja aina niistä ovat osakemarkkinat toipuneet eli ei kannata liikaa pelästyä, Alava totesi MTV Uutisten haastattelussa Trumpin tullipäätöksen jälkeen.

Hyötyjiä ei ole

Suuremmat tullit ja niiden myötä kiihtyvä kauppasota kuitenkin haittaavat talouskehitystä jonkin aikaa. Hyötyjiä ei ole.

– Sektoritasolla näyttää, että lääkeyhtiöt pääsevät Yhdysvaltoihin pienemmillä tulleilla, mutta ei tässä hyötyjiä ole missään päin maailmaa, Alava toteaa.

Suomen ja muun Euroopan talous on ollut elpymässä, mutta nyt näkymä on epävarmempi. Erilaiset investointiohjelmat puolustusteollisuuteen ja vihreään siirtymään voivat kuitenkin auttaa Eurooppaa merkittävästi.

– Olisin vielä toiveikas, että Euroopan elpyminen jatkuu. Ei ehkä niin hyvin kuin aiemmin ajateltiin. On mahdollista, että tulleja muutetaan vielä matkan varrella, Alava pohtii.

Lähiaikojen kehitys näyttää, kuinka raivoisaksi kauppasota yltyy ja kuinka pitkään osakekurssit laskevat.