USA:n vaalit johtavat riskialttiiseen kauppapäivään osakemarkkinoilla – heilunta voi olla suurta

– Trumpia on pidetty ennakkosuosikkina, joten Harrisin voitto tai kongressin jakautuminen voisivat olla markkinoille pieni pettymys ihan lähipäivien aikajänteellä, pohtii Danske Bankin seniorianalyytikko Antti Ilvonen .

Trumpin politiikkaa on pidetty markkinoilla enemmän bisnesmyönteisenä. Trumpin vaalilupauksiin kuuluvat tuontitullit olisivat myrkkyä eurooppalaisille vientifirmoille, ellei niillä ole tuotantoa Yhdysvalloissa.

Riskipitoinen kauppapäivä tulossa

Tämä on kuitenkin korkean riskin peliä.

– Ehkä sellainen varoituksen sana, että liikkeet vaalien ympärillä on usein voimakkaita ja voivat olla hyvin lyhytaikaisia eli se on aika vaarallista peliä kuitenkin, OP:n Saari sanoo.

– Vaaliasetelma on niin tiukka, että todennäköisesti suuri osa sijoittajista on pyrkinyt välttämään voimakasta näkemyksen ottoa ihan tässä vaalipäivän lähestyessä. Keskiviikkona aamusta lähtien markkinat alkavat kuitenkin spekuloimaan sitä, kumpaan suuntaan tulos on kallellaan, vaikka tuloksen varmistuminen voi kestää keskiviikkoakin pidemmälle, Ilvonen kertoo.