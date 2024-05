Bidenin leiri huolestui JFK:n veljenpojan presidentinvaalikampanjasta – kannattajia molemmilta äärilaidoilta

Libertaariksi itseään kutsuva newyorkilainen Larry Sharpe ei luota demokraatteihin eikä republikaaneihin. Sharpe pyörittääkin poliittista järjestöä, jolla kerätään rahaa sitoutumattoman Kennedyn presidentinvaalikampanjalle.

– Bush antoi meille Obaman, Obama taas Trumpin ja Trump puolestaan Bidenin. Kukaan muu ei voita kuin he. Nykyinen järjestelmä kuuluu elitisteille. RFK Jr. kampanjan on tarkoitus rikkoa se systeemi, American Values 2024 -kampanjan johtaja Sharpe kertoo MTV Uutisille.

Tunnettu salaliittoteoreetikko

Demokraattipuolueesta irtisanoutunut Robert F. Kennedy on entisen presidentti John F. Kennedyn veljenpoika ja tunnettu salaliittoteoreetikko. Kennedy on levittänyt salaliittoteorioita niin Kennedyn murhasta kuin rokotteista.

– Hänen kannattajakuntansa on ikään kuin hevosenkengän muodossa. Sekä äärioikeisto että äärivasemmisto ovat kiinnostuneita salaliittoteorioista. Kennedy saa tukea kummaltakin äärilaidalta. Bidenin kampanjassa ollaan todennäköisesti todella huolissaan Kennedy-nimen historiasta ja tunnettavuudesta demokraattiäänestäjien piirissä, arvioi Harvardin yliopiston professori Daniel Ziblatt.

Demokraattien ja osan asiantuntijoiden keskuudessa Kennedyn kampanjaa on nimitetty vaalien pilaajaksi. Bidenin kampanjassa ollaan huolissaan siitä, että Kennedy vie Bidenilta pienen mutta kohtalokkaan määrän äänestäjiä ja siivittää sitä kautta Trumpin voittoon. Trump onkin sanonut Kennedyn olevan hyvä kampanjalleen, mutta haukkunut hänet myös radikaaliksi äärivasemmistolaiseksi.

– Jos vaalit ovat tasaväkiset, niin ulkopuolinen ehdokas voi vaikuttaa lopputulokseen. Vuonna 1992 Ross Perot sai noin 20 prosenttia äänistä. Se vaikutti dramaattisesti kisaan ja auttoi Bill Clintonin presidentiksi Bushin ohi, Ziblatt sanoo.

Kennedyn kannatus on tällä hetkellä keskimäärin kymmenisen prosenttia, mikä ei riitä voittoon, mutta mikäli Kennedy yltää äänestyslipukkeisiin suurimmassa osassa vaa’ankieliosavaltioissa, siellä muutamankin prosentin äänisaalis voi keikauttaa vaalien suunnan. Kennedy on jo yltänyt Michiganin osavaltion vaaleihin.

Arizonassa asuva Mike Noble tarkkailee Kennedyn kannatuksen kehitystä. Noble johtaa sitoutumatonta ja voittoa tavoittelematonta Noble Predictive Insights nimistä gallupyritystä.

– Mielipidemittauksissa on selvää, että Kennedy vie enemmän tukea Bidenilta. Jos vaalit pidettäisiin tänään, niin Kennedy aiheuttaisi vaalitappion Bidenille täällä yhdessä ratkaisevimmista osavaltioista. Bidenilla on kannatusongelma, sillä hänen ehdokkuudestaan ei olla innoissaan, arvioi Noble.

Uhka demokratialle?

Otsikoita on nostattanut Kennedyn tuore väite, että Biden on suurempi uhka demokratialle kuin Trump. Kennedy perustaa väitteensä sille, että hänen salaliittoteorioita esimerkiksi koronarokotteen vaarallisuudesta on poistettu Bidenin kauden aikana sosiaalisesta mediasta, koska niitä pidettiin pandemian aikana vaarallisina.

Ziblatt kutsuu Kennedyn demokratiaväitettä fiktioksi. Ziblatt on tunnettu kirjoistaan, Tyranny of the Minority ja How Democraties Dies, jotka kertovat Yhdysvaltain demokratian uhista.

– Kennedyn sananvapautta ei ole rajoitettu, se on hölynpölyä. Meidän täytyy muistaa, että demokratiaan sitoutuminen tarkoittaa kahta asiaa. Ensinnäkin on hyväksyttävä vaalitulos, voitti tai hävisi. Toiseksi ei saa olla mukana eikä tukemassa väkivaltaa vallan säilyttämiseksi. On erittäin selvää, että Donald Trump toimi kumpaakin periaatetta vastaan vallanvaidon aikana vuosina 2020-2021, kun hän yritti estää vaalituloksen vahvistamisen, Ziblatt.

Yhdysvaltain presidentinvaalit pidetään marraskuussa, mutta ehdokkuudet varmistuvat kesän aikana. Kennedyn muu perhe asettui tukemaan Bidenia, RFK Jr. sijasta, mutta se ei ollut kenellekään yllätys.