Yhdysvaltain tuleva presidentti Donald Trump otti kantaa muun muassa rokotteisiin ja laittomiin maahanmuuttajiin torstaina antamassaan haastattelussa.

Reutersin mukaan Trump sanoo keskustelleensa rokotteista Robert F. Kennedy Jr:n kanssa, joka on hänen ehdokkaansa terveysministeriön johtoon. Trump aikoo käydä hänen kanssaan "suuren keskustelun" lapsuuden rokotusohjelmien lopettamisesta. Keskustelu saattaa johtaa luopumiseen joistakin rokotteista.

– Jos se on mielestäni vaarallista, jos ne eivät mielestäni ole hyödyllisiä. Mutta en usko, että siitä tulee lopulta kovin kiistanalaista, Trump maalaili.

– Autismin määrä on tasolla, jota kukaan ei ole koskaan uskonut mahdolliseksi. Jos katsoo asioita, joita tapahtuu, jokin aiheuttaa sen, Trump sanoi haastattelussaan Time-lehdelle.

Kysyttäessä, uskooko hän, että lapsuusiän autismi liittyy rokotteisiin, Trump sanoi kuuntelevansa "Bobbya”, viitaten Kennedyyn. Trump on aiemmin vihjannut, että rokotteet saattavat olla yhteydessä autismiin.

– Haluan nähdä numerot, Trump sanoi häneltä tiedusteltua uskooko hän rokotteiden ja autismin yhteyteen.

Kennedy vastusti tunnetusti COVID-19-rajoituksia ja häntä myös syytettiin virusta koskevan väärän tiedon levittämisestä. Kennedy on myös vuosien ajan kylvänyt epäilyjä rokotteiden turvallisuudesta ja tehokkuudesta väittämällä rokotteiden ja autismin välillä olevan yhteys.

Kennedy itse kiistää rokotevastaisuuden, mutta toimi puheenjohtajana Children's Health Defense -järjestössä, joka on rokotevastaisiin viesteihin keskittyvä voittoa tavoittelematon järjestö.

– Hän (Kennedy) ei ole eri mieltä rokotuksista, kaikista rokotuksista. Hän on luultavasti eri mieltä joistakin, Trump sanoi.

Trump aikoo käyttää armeijaa joukkokarkotuksissa

Trump kertoi Time-lehden torstaina julkaisemassa haastattelussa, että sitoutuu suunnitelmaansa käyttää joukkojaan yrittäessään poistaa ennätysmäärän laittomasti Yhdysvalloissa olevia maahanmuuttajia.

Trumpin mukaan maahanmuutto on kuin invaasio, joka on pysäytettävä.



Sekä republikaanien että demokraattien hallinto on käyttänyt kansalliskaartin joukkoja avustamaan Yhdysvaltain rajavartiostoa Meksikon vastaisella rajalla, mutta niitä ei ole käytetty maahanmuuttajien pidätyksiin.

Trump ei myöskään sulkenut pois uusien säilöönottolaitosten rakentamista karkotusta odottavien maahanmuuttajien majoittamiseksi, mutta painotti, että hänen hallintonsa pyrkii karkottamaan heidät nopeasti.

– En halua, että he istuvat leireillä seuraavat 20 vuotta. Haluan heidät ulos ja maiden on otettava heidät takaisin, Trump sanoi.



Trump sanoi NBC Newsin haastattelussa sunnuntaina, että hänen tavoitteenaan on karkottaa kaikki laittomasti Yhdysvalloissa olevat maahanmuuttajat nelivuotiskautensa aikana. Tämä olisi massiivinen hanke, joka vaikuttaisi miljooniin perheisiin ja vahingoittaisi näistä työntekijöistä riippuvaisia yrityksiä, kuten maataloutta.

Sisäisen turvallisuuden ministeriön raportin mukaan Yhdysvalloissa oli tammikuussa 2022 arviolta 11 miljoonaa laittomasti maassa oleskelevaa maahanmuuttajaa, ja tämä luku on todennäköisesti noussut viime vuosina.