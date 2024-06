USA:n presidentinvaalit 80-luvulta asti oikein ennustanut professori kertoo MTV:lle kuka voittaa vaalit

Biden mainostaa Trumpin rikoksia

Trumpin rikostuomio on lisännyt epävarmuutta kannatuskyselyissä sitoutumattomien keskuudessa, mutta esimerkiksi The Economist -lehti ennustaa Trumpille parempia mahdollisuuksia kuin Bidenille.

Professori luottaa vain omaan taulukkoonsa

– Vaa'ankieliosavaltioissa kisa on niin tiukka, etteivät kyselyt voi siten tietää oikeaa tilannetta. Jokainen kyselijä määrittää myös itse potentiaalisen äänestäjän ja sekin on arvailua, joten virhemarginaali on todennäköisesti kolmea suurempi. Sen lisäksi ihmiset saattavat valehdella kyselyissä eikä moni edes vielä tiedä ketä he äänestävät.