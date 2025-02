Bernie Ecclestonelta pidäkkeetön luonnehdinta Donald Trumpista

Entinen F1-moguli Bernie Ecclestone suitsuttaa Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia pidäkkeettömästi.

– Trump on parasta, mitä maailmalle voi tapahtua, Ecclestone ylisti The Telegraphille.

Englantilainen Ecclestone sanoi puhuneensa alusta alkaen Trumpista kaupantekijänä.

– Hän muotoilee asian näin: "Ok, etkö halua minun tekevän tätä? No, näin haluan sinun tekevän. Joten tehdään sopimus." Peräännyn hiukan, mutta siinä on herättävä. Hän on hyvä kaupantekijä.

Vessapaperi

Bernie Ecclestone arvostaa Donald Trumpia suuresti.STELLA Pictures

Kun Ecclestone yritti viisitoista vuotta sitten järjestää osakilpailun Manhattanin kaduilla, Trump avitti häntä ideoinnissa. Ehtona kuitenkin oli, että kaikessa olisi tullut olla Trumpin nimi.

– Sanoin lopulta hänelle: "Tiedätkö mitä? Ainoa asia, johon et ole pyytänyt nimeäsi, on vessapaperi."

F1-sarjaa vuosina 1970–2017 johtanut Ecclestone kunnioittaa miestä kuitenkin suuresti.

– Olisin mielellään ottanut hänet kumppanikseni käytettyjen autojen bisnekseeni.