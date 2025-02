Lewis Hamilton jyrähtää – latasi täyslaidallisen entisille F1-pomoille: "Älkää koskaan"

Lewis Hamilton on saanut kritiikkiä siirrostaan Mercedekseltä Ferrarille. Seitsenkertainen maailmanmestari on näpäyttänyt häntä arvostelleita F1-hahmoja kovin sanoin, kuvaillen heitä "valkoisiksi, vanhoiksi miehiksi".

Hamilton, 40, valmistautuu ensimmäiseen kauteensa Ferrarin haalareissa. Bahrainin testien perusteella yhteistyö on alkanut lupaavasti brittitähden ajettua nopeimman kierroksen torstain aamusessiossa.

Alkava kausi on Hamiltonin 19. sesonki F1:ssä. Hän vietti 12 vuotta Mercedeksellä, missä hän voitti seitsemästä mestaruudestaan kuusi.

Hamilton käsitteli Times-lehden haastattelussa kritiikkiä, jota hän on saanut entiseltä F1-tallipäälliköltä Eddie Jordanilta ja entiseltä lajipomolta Bernie Ecclestonelta.

– Olen aina toivottanut negatiivisuuden tervetulleeksi, Hamilton sanoi.

– En koskaan, en koskaan vastaa yhdellekään vanhemmalle, yleensä valkoiselle miehelle, joka on kommentoinut uraani ja sitä, mitä heidän mielestään minun pitäisi tehdä. Se, miten ilmestyt paikalle, miten esittelet itsesi, miten esiinnyt, hitaasti hälventää sen puheensorinan.

Jordan kyseenalaisti, oliko järkevää, että Ferrari teki sopimuksen Hamiltonin kanssa ja päästi Carlos Sainzin lähtemään saadakseen brittikuljettajan sisään. Ecclestone puolestaan kyseenalaisti Hamiltonin motivaation ja sanoi epäilevänsä, että Hamilton selviäisi Ferrarilla edes kahta vuotta.

Hamilton on joutunut kestämään samanlaisia epäilyksiä koko uransa ajan, mutta vakuuttaa, että siirto Ferrarille on antanut hänelle ainoastaan uutta puhtia.

– Älkää koskaan verratko minua kehenkään muuhun. Olen ensimmäinen ja ainoa tummaihoinen kuljettaja, joka on koskaan ollut tässä lajissa. Minut on rakennettu erilaiseksi. Olen kokenut paljon, Hamilton jatkoi.

Hamilton viittaa Tom Bradyn ja LeBron Jamesin kaltaisiin urheilutähtiin, jotka ovat menestyneet vielä yli nelikymppisinäkin.

– Minua ei voi verrata keneenkään muuhun 40-vuotiaaseen, entiseen tai nykyiseen F1-kuljettajaan. He eivät ole yhtään minun kaltaisiani. Olen nälkäinen, motivoitunut, minulla ei ole vaimoa eikä lapsia. Olen keskittynyt vain yhteen asiaan, ja se on voittaminen.

Brittikuljettajalla on monivuotinen sopimus Ferrarin kanssa, jossa hän ajaa Charles Leclercin rinnalla.

Hamilton pyrkii varmistamaan ennätyksellisen kahdeksannen maailmanmestaruutensa ja uhoaa kisata vielä monta vuotta formuloiden parissa.

– Eläkkeelle jääminen ei ole lähimaillakaan tutkassani. Voin olla täällä vielä 50-vuotiaana, kuka tietää, hän sanoi.

– Tiedän, minne minun on mentävä. Tiedän, miten pääsen sinne. Se on kaukana, ja sinne on vaikea päästä, mutta minulla on kaikki ainekset, kaikki ihmiset ja mahtava tiimi ympärilläni.