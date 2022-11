Belgian MM-paidat uusiksi yhden sanan takia: "Surullista, Fifa ei anna meille mahdollisuutta"

MTV ja C More esittävät MM-turnauksesta 22 ottelua suorina lähetyksinä!

Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa on jo kieltänyt joukkueita käyttämästä rakkauden tasa-arvoa ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia puolustavia, One Love -viestiä jakavia värikkäitä kapteeninnauhoja. Nyt on käynyt selväksi, että myös sana "love" on paidoissa liikaa vanhoillisessa ja ihmisoikeusrikkomuksista otsikoissa olleessa Qatarissa pelatessa.