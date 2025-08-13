Barcelonan massiiviselle stadion-projektille kylmä suihku

Espanjan jalkapallon La Ligassa pelaavan Barcelonan stadion-projektia uhkaa katastrofi. Espanjalaissivusto Sport kertoo, että Camp Nou -stadionille tehdyissä tarkastuksissa on löytynyt 200 puutetta rakennustöissä.
Puutteet voivat tarkoittaa sitä, että ensimmäisten otteluiden pelaaminen kotiareenalla lykkääntyy entisestään. Yleisökapasiteettia ollaan nostamassa 105 000 katsojaan, mutta aluksi ainakin Barcelonan kotipeleissä tämä on rajattu 27 000 katsojaan. Aluksi ajatuksena oli saada paikan päälle 60 000 katsojaa.
Raportoidut puutteet pitäisi saada korjattua ilman suurempia ongelmia, mutta niiden määrän todennäköisimmin aiheuttaa stressiä aikatauluissa. Alkuperäistä aikataulua on siirretty useita kertoja joulukuusta 2024 kesäkuuhun 2025.
Muita vaihtoehtoja olisi esimerkiksi pelata olympia-areena Estadi Olympic Lluis Companysillä kolmas kausi. Ajatukset ovat menneet jopa niin pitkälle, että seura pelaisi 6000 katsojaa vetävällä Johan Cruyff Stadiumilla. Tämä olisi kuitenkin mahdoton vaihtoehto La Ligan stadionvaatimuksien takia.
Barcelona aloittaa kauden rakennustöiden myötä kolmella vierasottelulla. Ensimmäinen kotipeli on tarkoitus pelata 14. syyskuuta, jolloin vastassa on Valencia. Barcelona on myös pyytänyt Euroopan jalkapalloliitto Uefalta, että se saisi pelata ensimmäisen Mestarien liigan pelin vieraskentällä. Avausottelut ovat luvassa 16.-18. syyskuuta.
Kauden avauspeli on luvassa lauantaina. Tuolloin Barcelona pelaa vieraissa Mallorcaa vastaan. Seuran budjetti on tehty sillä perusteella, että joukkue pelaisi kotiareenallaan.