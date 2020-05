Baltian maat avasivat ovensa toisilleen – loivat ensimmäisen "matkakuplan" Euroopassa

Vapaa liikkuvuus koskee kaikkia terveitä asukkaita, jotka eivät ole matkustaneet Baltian ulkopuolella viimeiseen kahteen viikkoon ja jotka eivät ole olleet yhteydessä ihmiseen, joka on saanut tartuntatestistä positiivisen tuloksen.

– Kautta historian Baltian maat Liettua, Latvia ja Viro ovat kohdanneet laajan kirjon erilaisia haasteita. Me voitamme myös tämän, kiitos upean yhteisymmärryksemme ja koordinaatiomme, kommentoi Liettuan pääministeri Saulius Skvernelis Twitterissä.

Kyseessä on ensimmäinen useamman maan välinen vapaan liikkuvuuden alue, joka Euroopassa avataan koronapandemian puhkeamisen jälkeen.

Baltian maat ovat selvinneet muuta Eurooppaa helpommalla koronapandemian koettelemuksista. Kolmessa maassa on todettu yhteensä alle 150 viruksen aiheuttamaa kuolemaa ja vain reilut 4 200 tartuntaa, eli vähemmän kuin Suomessa.

Väestömäärään suhteutettuna Viron kuolonuhrien määrä on samaa luokkaa kuin Suomessa. Miljoonaa asukasta kohden kuolonuhreja oli Suomessa eilen 52, kun taas Virossa vastaava luku oli 47. Liettuassa luku oli 19 ja Latviassa 10.

Slovenia avasi rajansa

Rajansa tänään avannut Slovenia julisti maan koronavirusepidemian olevan ohitse siitä huolimatta, että uusia tartuntatapauksia on yhä kirjattu maassa. Maa pitää silti kiinni useista muista rajoitustoimista, kuten julkisten kokoontumisten kiellosta ja hengityssuojapakosta julkisilla paikoilla.

– Tänään Slovenialla on paras epidemiatilanne Euroopassa, mikä mahdollistaa sen, että voimme peruuttaa yleisen epidemiatilan, maan pääministeri Janez Jansa sanoi.

Sloveniassa on todettu kaiken kaikkiaan noin 1 500 tartuntaa ja 103 koronakuolemaa. Miljoonaa asukasta kohden kuolonuhreja on noin 50.

Venäjällä kiistellään kuolinluvuista

Venäjällä on rekisteröity vuorokauden kuluessa 10 600 uutta koronatartuntatapausta. Yhteensä tartuntojen määrä nousi jo lähes 263 000:een. Viranomaisten mukaan tapausten voimakas kasvu johtuu tehokkaasta testauksesta.

Koronavirustartuntaan liitettyjen kuoleminen määrä on Venäjällä edelleen suhteellisen alhainen. Tuoreimpien tietojen mukaan kuolleita on yhteensä noin 2 400.

Venäjä vaati eilen New York Times- ja Financial Times -lehtiä perumaan artikkelinsa, jonka mukaan Venäjän koronakuolleiden määrä olisi huomattavasti virallisia lukuja korkeampi.

Suhteessa väkilukuun Venäjällä on kirjattu 17 koronakuolemaa miljoonaa asukasta kohden.