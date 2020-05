Koronan jäljillä: Koulutetut jäljittäjät kertovat, mitä uusi työnkuva pitää sisällään: "Emme kerro koskaan, keneltä mahdollinen tartunta on saatu"

Uudellamaalla ja etenkin pääkaupunkiseudulla on ylivoimaisesti eniten koronatartuntoja. Koronan jäljittämistä on tehty Suomessa kevään aikana usean erikoislääkärin voimin. Työhön tarvitaan 300-500 henkilöä, joten nyt siihen koulutetaan lääketieteen opiskelijoita.

– Viruspolut ovat todella erilaisia. Jotkut ovat todella laajoja. Voi olla vaikka kokonainen rakennustyömaa tai useampi koululuokka, joka on altistunut, jolloin polku on pitkä ja kestää useita päiviä. Tai sitten voi olla autollinen henkilöitä, sehän on nopea sitten, Posa kuvailee työtään.

Tärkeää työtä

– Kun meille tulee tieto, että potilas on koronapositiivinen, soitamme hänelle ja kartoitetaan tilannetta. Kun altistuneet on kartoitettu, soitetaan heille. Emme kerro koskaan, kuka se henkilö on, jolta he olisivat voineet mahdollisesti tartunnan saada. Kerrotaan vain, että he ovat altistuneita ja heidän pitää välttää sosiaalisia kontakteja, Heinänen sanoo.