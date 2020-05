Ranska säästää usean maan kansalaiset karanteenilta – näitä koronarajoituksia ryhdytään maassa pian purkamaan

Ranskassa puretaan koronarajoituksia

Tartuntamäärät laskussa

Koronakuolemien määrä Ranskassa on ollut laskussa viime viikkoina . Sunnuntaina kerrottiin 135 kuolemasta, mikä on pienin määrä sitten maaliskuun 22. päivän, jolloin sairaaloiden ulkopuolella sattuneita kuolemia ei vielä tilastoitu mukaan.

Ranskassa on kuollut koronavirukseen vajaat 25 000 ihmistä, mikä on 379 kuolemaa miljoonaa asukasta kohden. Suomessa vastaava luku on 40. Ranskaa enemmän koronakuolemia on tilastoitu vain Yhdysvalloissa, Italiassa, Britanniassa ja Espanjassa.