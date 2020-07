EU-komissio esittää välittömiä toimenpiteitä tulevien koronaepidemioiden varalle: tartuntojen kasvu on palauttanut koronarajoituksia voimaan EU-alueen ulkopuolella

Schinasin mukaan esitetyillä toimilla on määrä vahvistaa valmiutta kaikilla aloilla, turvata sisämarkkinoiden toiminta sekä helpottaa taloudellista ja yhteiskunnallista elpymistä koko EU:ssa.

Huipusta selvitty, mutta virus kiertää edelleen

– On meidän kaikkien vastuulla varmistaa, että olemme asianmukaisesti valmistautuneita. Vielä ei ole aika laskea suojausta, sanoo terveydestä ja elintarviketurvallisuudesta vastaava komissaari Stella Kyriakides tiedotteessa.

Kyriakidesin mukaan koronaviruspandemian huipusta on selvitty, mutta virus kiertää edelleen. Tiedotteen mukaan toimien toteutuksesta vastaavat EU-maiden viranomaiset, komissio ja EU-virastot.

Tartuntojen kasvu palautti rajoitukset

Koronavirustartuntojen kasvu on palauttanut jälleen voimaan rajoituksia eri maissa.

Hongkongissa baarit, kuntosalit ja kauneussalongit ovat joutuneet jälleen sulkemaan ovensa ja lisäksi yli neljän ihmisen kokoontumiset on kielletty.

Hongkongissa on ollut kuukausia melko hyvä tilanne koronaviruksen suhteen, mutta nyt tartunnat ovat kasvussa.

Intiassa Biharin osavaltiossa on julistettu parin viikon eristys, joka alkaa torstaina. Osavaltiossa on noin 125 miljoonaa asukasta. Intian it-keskus Bangaloressa puolestaan on meneillään viikon kestävä eristys.