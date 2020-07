Kaupungit ryhtyvät pysäköinnin rahastustalkoisiin, autojen turhalle seisottamiselle halutaan stoppi: "Emme tarjoa mitään säilytyspaikkoja autoille"

Autot vaikuttavat viihtyvyyteen

Asiakaskunnan vaihtuvuus on yksi maksullisen pysäköinnin peruste, sillä on ongelma, jos autoja säilytetään pitkäaikaisesti keskustoissa. Vaismaan mukaan pysäköintiä on viisasta ohjata pysäköintilaitoksiin, mikäli kaupungissa sellaisia on. Hän korostaa keskustojen viihtyvyyden tärkeyttä sekä perusteellista suunnittelua.