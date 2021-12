Autokauppiaalta synkkä arvio sähköautojen suosiosta lähivuosina: "Näkymä ei viittaa sellaiseen, että..."

Lähiöasujien keskuudessa vastaava prosentti on 61 ja kuntataajamissa asuvista 71. Maaseudulla asuvista peräti 75 prosenttia aikoo jättää sähköautot kauppaan jatkossakin.

Beelyn tarjonta painottuu vahvasti polttomoottoriautoihin. Artikkelin kirjoitushetkellä Beely-palvelussa on myynnissä reilut 1 700 autoa, joista täyssähköautoja on nelisenkymmentä ja ladattavia hybridejä runsaat sata. Perinteisiä bensa-autoja on myynnissä yli tuhat, dieseleitä noin 250.