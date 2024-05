Varo kesäjuhlien parkkisakkoansaa

Yksi kompastuskivi on maastopysäköinti. Maaston katsotaan alkavan siitä, mihin tien reuna loppuu. Maastoliikennelaissa todetaan, että moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ei saa liikkua, eikä sitä saa pysäyttää tai pysäköidä maastossa maa-alueella ilman maan omistajan tai haltijan lupaa.

Sakotuskäytännöt vaihtelevat

– Pysäköinti siten, että ajoneuvon toisen puolen renkaat ovat reunaviivan päällä tai pientareella, on sallittua, Liikenneturva kertoo verkkosivuillaan.

Liikenneturvan mukaan maastopysäköintiin ei kuitenkaan ole mitään nyrkkisääntöä. Tulkinta on tilanteesta riippuen joko helppoa tai hyvin hankalaa.

– Tulkinta lienee helppoa tilanteissa, joissa tiemerkinnöin ja tien päällysteen muodossa pystytään selkeästi päättelemään, että tilanteessa on maalatulla reunaviivalla erotettu piennar.

Sen sijaan esimerkiksi hiekkatien reunasta voi olla vaikea hahmottaa, mihin tie päättyy ja mistä "maasto" alkaa. Nurinkurista on sekin, että kyseinen raja voi olla hämärtynyt nimenomaan pysäköinnistä johtuen, jos esimerkiksi viheralueen reuna on rikkoutunut. Tien hiekkainen ja mutainen reuna voi todellisuudessa olla viheraluetta, jos se sellaiseksi on kaavassa merkitty.