Kuka väistää ja ketä pysäköintialueella? "Liikkeellä paljon vääriä käsityksiä"

Pysäköintialueen sisäisillä ajoväylillä väistetään oikealta lähestyvää, ellei liikennemerkein ole toisin osoitettu. Turha asian vatvominen vain sekoittaa ihmisiä.

Kysymys: Kuka väistää ja ketä pysäköintialueen sisäisten väylien risteyksessä?

Vastaus: Viime päivinä on tiedotusvälineissä ollut kirjoittelua pysäköintipaikkojen väistämissäännöistä. Varsinkin uutisten kommenttikenttiä lukiessa on käynyt ilmi, kuinka paljon epätietoisuutta asiaan liittyy.

Tilannetta ei ainakaan selkeytä se, että kentällä toimiva poliisipartio tekee asian suhteen korkean oikeuden päätöksistä poikkeavia linjauksia. Asiasta kertoi Iltalehti.

Mitään etuajo-oikeutettuja kokoojaväyliä ei pysäköintialueilla ole, vaan väylien risteykset ovat tasa-arvoisia, ellei liikennemerkein ole muuta osoitettu. Toisin kuin usein kuvitellaan, väistämissäännöt eivät siis määräydy väylän leveyden perusteella. Sen enempää asialla on turha spekuloida – se vaan sekoittaa autoilijoita entisestään.

Koska ajojärjestyksestä pysäköintialueen sisäisten väylien risteyksissä on liikkeellä paljon vääriä käsityksiä, on kuitenkin tärkeää olla varovainen ja valmis luopumaan omasta ajovuorostaan tarvittaessa.

Pysäköintialueella ajettaessa tulisi käyttää nimenomaan ruuturivistöjen väliin jääviä ajoväyliä. Mahdollisesti ruuturivistön läpi oikaiseva katsotaan ruudusta lähtijäksi ja näin ollen väistämisvelvolliseksi – lähestymissuunnastaan riippumatta.

Liikutaan enintään kävelynopeutta

Pysäköintialueella on peruuttavia autoja ja jalankulkijoita, joiden joukossa on myös lapsia. Muun muassa näistä syistä on tärkeää käyttää riittävän alhaista ajonopeutta. Käytännössä pysäköintialueella ei pitäisi olla tarvetta liikkua kävelynopeutta kovempaa.

Ruudusta pois peruuttamista kannattaa välttää

Peruuttamista kannattaa pyrkiä mahdollisuuksien mukaan välttämään valitsemalla läpiajettava ruutu, joita löytyy usein pysäköintialueiden laitamilta. Siellä välttyy parhaiten myös muiden autojen ovenlyömiltä. Valitsemalla ruuturivistön äärimmäisen ruudun vähentää ovenlyömien mahdollisuutta entisestään.

Mikäli läpiajettavia ruutuja ei ole, kannattaa ruutuun mieluummin peruuttaa kuin ajaa etuperin. Tämä on huomattavasti helpompaa ja turvallisempaa kuin ruudusta pois peruuttaminen. Muista ruuduista lähtevien kuuluu väistää ajoväylällä olevaa ruutuun peruttajaa.

Ruudusta lähtevän on väistettävä kaikkea muuta liikennettä. On myös seurattava, ettei ajoväylän toiselta puolelta, vastakkaisesta ruudusta, kukaan ole lähdössä samanaikaisesti. Näiden olennaisten asioiden havainnoiminen on huomattavasti helpompaa lähdettäessä ruudusta etuperin kuin takaperin.

