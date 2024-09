Johnny Gaudreaun yli ajaneesta miehestä sokeeraava tieto

Muun muassa NJ.com uutisoi, että turmakuski on yhdysvaltalaismies Sean Higgins , 43, joka työskentelee päihderiippuvaisten hoitojärjestössä.

Päihdehoitotyön lisäksi Higgins on majuri Yhdysvaltain armeijan kansalliskaartissa. Häntä syytetään ajoneuvolla aiheutetusta toisen asteen kuolemantuottamuksesta, josta pisin mahdollinen rangaistus New Jerseyn osavaltiossa on 10 vuotta, kertoo CNN.