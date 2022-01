Australialaispoika on maailman nopein rumpali – 2370 lyöntiä minuutissa!

Guinnessin ennätystenkirja on palkinnut Pritish A R nimisen 11-vuotiaan pojan maailman nopeimmaksi rumpaliksi. Ennätysrummutuksessa poika rummutti hurjat 2370 lyöntiä 60 sekunnin aikana. Pritishin hurjasta tahdista kertoo se, että ennätysminuutissa vauhti oli 39,5 lyöntiä sekunnissa.

Pritish on kotoisin Sydneystä Australiasta. Hän harjoittelee päivittäin tunnin ennen ja jälkeen koulun. Viikonloppuisin harjoittelua kertyy kuuden tunnin verran.

Erityislahjakas rumpali

Musiikkitunneilla selvisi nopeasti, että Pritish on lahjakas. Hänen esityksensä vaikuttivat musiikkikoulun muut oppilaat ja pian hän sai aloittaa yksityistunnit. Hän on jo valmistunut musiikkikoulun tasolta kahdeksan, mikä on korkein mahdollinen taso rumpujen soitossa.