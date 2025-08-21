Mastodon-yhtyeen ex-kitaristi Brent Hinds on kuollut moottoripyöräonnettomuudessa

Brent Hinds kuoli Atlantassa myöhään keskiviikkoiltana.

Heavy metal -yhtye Mastodonin perustajajäsen ja entinen kitaristi Brent Hinds on kuollut moottoripyöräonnettomuudessa, kertoo Atlanta News First. Hän oli kuollessaan 51-vuotias.

Hindsin hengen vaatinut onnettomuus tapahtui Atlantassa myöhään keskiviikkoiltana 20. elokuuta. Poliisin mukaan katumaasturin kuljettaja ei kääntyessään väistänyt moottoripyörällä ajanutta Hindsiä.

Mastodon-yhtye julkaisi Instagram-tilillään tekstin Hindsin muistolle.

– Olemme käsittämättömän surun ja tuskan tilassa… Brent Hinds menehtyi eilen illalla traagisessa onnettomuudessa. Olemme murtuneita, järkyttyneitä ja yritämme edelleen käsitellä tämän luovan voiman menetystä, jonka kanssa olemme jakaneet niin monia voittoja, virstanpylväitä ja luoneet musiikkia, joka on koskettanut niin monien sydämiä, julkaisussa lukee.

– Sydämemme ovat Brentin perheen, ystävien ja fanien luona. Juuri nyt pyydämme teitä kunnioittamaan kaikkien yksityisyyttä tänä vaikeana aikana. Lepää rauhassa Brent, teksti päättyy.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Hinds perusti Mastodon-yhtyeen yhdessä basisti Troy Sandersin, kitaristi Bill Kelliherin ja rumpali Brann Dailorin kanssa vuonna 2000.

Billboardin mukaan yhtye ilmoitti maaliskuussa 2025, että he "päättivät yhteisymmärryksessä jatkaa eri teille" Hindsin kanssa. Hinds sen sijaan kertoi, että hänet potkittiin bändistä ulos.

