Asuntokauppojen määrä on pienentynyt kaikkialla Suomessa – tästä syystä käänne on jyrkempi pääkaupunkiseudulla

Kasvukeskuksissa, kuten pääkaupunkiseudulla asuntojen hintojen lasku on ollut jonkin verran voimakkaampaa kuin koko Suomessa.

– Kokonaistilannekuva on samansuuntainen, vaikka vaihtelut pääkaupunkiseudulla ovat olleet hieman voimakkaampia kuin keskimäärin, sanoo OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen.

Pääkaupunkiseudun suuremman hintavaihtelun takana on Heiskasen mukaan aiempi kehitys.

– Pääkaupunkiseudulla on rakennettu voimakkaammin, ja kysyntä on ollut vahvempaa.

Nyt kun kysyntä on hidastunut ja tarjonta reagoi hitaammin, niin hinnat myös tulevat nopeammin alaspäin.

– Se, että käänne on ollut näillä alueilla voimakkaampi, voi liittyä juuri siihen, että asuntojen hinnat ovat aiemmin nousseet nopeammin ja asunnot ovat kalliimpia ja lainat suurempia kuin muualla Suomessa, Putkuri kertoo STT:lle.

Heiskasen mukaan asuntomarkkinoiden peruskehitys on ollut pitkällä aikavälillä erilaista kasvukeskusten ulkopuolella.

– Kehitys on ollut vakaata tai hinnoissa on saattanut olla jopa laskua kasvukeskusten ulkopuolella, sanoo Heiskanen.

Hintojen nousuvauhtia hillitään korkojen nostolla

Asuntojen kysyntä on notkahtanut, kun asuntolainojen korot ja muutkin arjen menot ovat nousseet nopean inflaation vuoksi.

12 kuukauden euriborissa on näkynyt viime aikoina rivakkaa liikettä sekä ylös että alas.

– Korkonäkymä on taas muuttunut huomattavasti epäselvemmäksi, kirjoitti Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich Twitterissä torstaina.

Asuntoja edelleen rakenteilla paljon

Tällä hetkellä asuntoja on kosolti tarjolla. Tilastojen ja markkinatietojen mukaan asuntojen myyntiajat ovat pidentyneet.

– Kun asuntokauppojen määrä on pienentynyt, niin myyntiin on voinut kertyä aiempaa enemmän asuntoja, sanoo Hanna Putkuri.

Asuntoja on edelleen rakenteilla varsin paljon talouden ja asuntomarkkinoiden heikkoon suhdannetilanteeseen nähden.

– Taloudessa on edelleen paljon epävarmuutta ja kuluttajien luottamus talouteen on heikolla tasolla, eli moni mahdollinen asunnon ostaja on vielä odottavalla kannalla, Putkuri sanoo.