Asuntojen vuokraamisessa on "häiriö", jota yritetään ratkoa lahjakorteilla

Erityisesti pääkaupunkiseudulla erilaisten vuokrakampanjoiden ja -tarjousten määrät ovat kasvaneet viime vuosina. Samaan aikaan pääkaupunkiseudulla uusia vuokra-asuntoja on valmistunut kovalla vauhdilla ja tarjontaa on paljon.

Pysyviä hinnanlaskuja tehdään vähän

Lindholmin mukaan kampanjointi on ollut yleisin keino uusien vuokralaisten houkuttelemiseksi. Kampanjoilla on hänen mukaansa tarkoitus saada huomiota kohdeilmoitukselle ja saada vuokralaisia joutuisammin sisään. Lisäksi uusia asukkaita pyritään Lindholmin mukaan houkuttelemaan tekemällä asuntoihin muun muassa pieniä viihtyvyyskorjauksia.

– Viime vuosina on rakennettu todella runsaasti, ja erityisesti nyt pääkaupunkiseudulla ylitarjonta näkyy tällä hetkellä voimakkaasti siten, että vuokramarkkina on alueellisesti polarisoitunut. Muualla Suomessa tilanne on erilainen, ainakin meidän kohteissamme on siellä lähtökohtaisesti hyvä tilanne, LähiTapiolan kiinteistöjohtaja Reetta Räsänen sanoo.