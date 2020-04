Airbnb-asunnot ammottavat tyhjyyttään: "Kaikki varaukset on peruttu kesäkuun loppuun asti"

– Kaikki varaukset on nyt peruttu kesäkuun loppuun asti, Kinnunen kertoo.

Hän on asunut asunnossa välillä itse ja vuokrannut sitä ollessaan ulkomailla tutkijavaihdossa. Nyt toiveissa olisi löytää esimerkiksi kesätöihin tuleva vuokralainen muutamaksi kuukaudeksi. Kinnusen elanto ei onneksi ole vuokratulojen varassa.

Osa siirtynyt jo pitkäaikaisvuokralle

– Olemassaolevat varaukset on aika lailla peruttu. Onhan se merkittävä taloudellinen vaikutus, jos asunto on jatkuvasti lyhytaikaisvuokralla, Hughes toteaa.

Vuokralaiset ry:n toiminnanjohtaja Anne Viita on huomannut samojen asuntojen viipyvän vuokra-asuntoja tarjoavilla sivustoilla hieman pidempään, mutta vuokranalennuksia ei ainakaan vielä ole näkynyt.

– Varmasti tulee siirtymää lyhytaikaisista pitkäaikaisiin vuokrasuhteisiin. Viitteitä siitä jo on, mutta emme näe vielä markkinamuutosta, Viita arvioi.

Kiinteistömaailman pääkaupunkiseudulla toimiva vuokravälitysyrittäjä Sari Halkosalmi kertoo, että välitykseen on tähän mennessä tullut joitain vuokra-asuntoja, jotka aiemmin ovat olleet lyhytaikaisvuokralla.

Pohjoisessa vältettiin niukasti katastrofi

Lyhytaikaisvuokrauksen tilastoja ylläpitävän AirDNA:n mukaan lyhytaikaisten vuokra-asuntojen tarjonta on toistaiseksi pysynyt Suomessa noin 16 000:ssa.

Luvusta ei kuitenkaan voi päätellä, kuinka suuri osa etsii samalla myös pitkäaikaisia vuokralaisia. Uusien varausten teko on hidastunut ja varausaste selvästi matalampi kuin viime vuonna tähän aikaan.

Suomen vilkkaimpia Airbnb-kaupunkeja ovat Helsinki ja Rovaniemi. Etelä-Suomessa parasta Airbnb-sesonkia on kesä, pohjoisessa taas talvi.

– Pohjoisessa asunnot tyhjenivät nyt ennen aikojaan. Asunnot eivät välttämättä ole ympäri vuoden muutenkaan matkailukäytössä, mutta uskoisin, että siellä on pyritty laittamaan asuntoja tavallista aiemmin pitkäaikaisvuokralle, Sanna Hughes arvelee.

Ivalolainen Ilkka Kurikka pyörittää yrityksensä kautta majoitustoimintaa kahdessa omakotitalossa ensisijaisesti Airbnb:n kautta. Kalenterissa on nyt tyhjää syksyyn asti, kun yleensä varaukset alkavat vilkastua jo heinäkuussa. Koronavirus olisi kuitenkin voinut iskeä elinkeinon kannalta vielä paljon pahempaan aikaan.

Joitain Airbnb-kohteita Ivalon seudulla on Kurikan mukaan jo tullut pitkäaikaisvuokralle. Itse hän vielä harkitsee asiaa, sillä ei voi tietää, koska matkailu elpyy.

– Nyt voisin ottaa vuokralaisen vaikka syksyyn asti. Totta kai jos syksyllä näyttää siltä, että talvimatkailua ei tule, on pakko keksiä jotain, sanoo Kurikka.

Poikkeustilan kesto ratkaisee

Lyhytaikaisten vuokra-asuntojen osuus vuokramarkkinoista on Suomessa vielä suhteellisen pieni. Toistaiseksi on vaikea arvioida, kuinka paljon niiden siirtyminen pitkäaikaismarkkinoille vaikuttaa hintatasoon. Oleellinen kysymys on tietenkin se, kuinka pitkään poikkeustila ja rajoitukset jatkuvat.