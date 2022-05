Pula vuokralaisista ja kulut kasvussa – pitkänlinjan asuntosijoittaja: "Haasteellisin kaikista ajanjaksoista, mitä olen kokenut"

Vantaalaisella pitkänlinjan yksityisellä asuntosijoittajalla ja vuokranantajalla Katja Pesosella on tällä hetkellä yli kymmenen sijoitusasuntoa. Vuokralaisia on toistaiseksi löytynyt, mutta helppoa se ei ole viime aikoina ollut.

Pesosen mukaan syynä on se, että markkinoilla on paljon tarjontaa kaikissa asuntokokoluolissa, hakijoilla on varaa valita ja uudisrakentamista on tehty paljon viime vuosien aikana.