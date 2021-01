Asuntoa ostamassa? Älä jää jumiin vääriin asioihin – kiinnitä huomio tähän: "On yllättävän harvinaista, että ostaja pystyisi näkemään..."

Kiinteistövälittäjä Heidillä on asuntomyymälä Kauniaisissa, Espoon Laaksolahdessa ja Leppävaarassa. Hän on myynyt lukemattomia asuntoja – ja tietää, ettei myyjän sisustusmakuun kannata jäädä kiinni.

Kuvittele myyjän huonekalut pois

– Ne, joilla on mielikuvitusta ja kyky hahmottaa tilaa, pystyvät tähän, mutta on yllättävän harvinaista, että ostaja pystyisi näkemään kaiken epäoleellisen ohi. Siksi asunnon täytyy olla valmiiksi mahdollisimman selkeä ja harmoninen.

Kiinnitä huomiota rakenteisiin ja remontteihin

– Onko yhtiössä korjausvelkaa? Onko tarvittavat perusasiat ja korjaukset tehty hyvin? Se on kaikkein tärkein asia. Se, millainen sisustus myyjällä on, ei ole tärkeää, kiinteistövälittäjä muistuttaa.

"Kylpyhuone- ja keittiöremontit ovat tyypillisesti niitä kalleimpia sisätilaremontteja"

"Neliömäärää merkityksellisempää on monesti..."

– Tilojen käytännöllisyys kannattaa miettiä omien tarpeiden kautta. Jos esimerkiksi ruoanlaitto on lähellä sydäntä, on tärkeää, että keittiö on käytännöllinen ja toimiva. Tai jos perheessä on pieniä lapsia tai lemmikkejä, kodinhoitohuoneen tai pesutilan sijainnilla voi helpottaa arjen toimivuutta, hän vinkkaa.