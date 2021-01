Asunnon myyjä, muista ainakin nämä paikat siivotessasi – asiantuntijat vinkkaavat: "Vaikuttaa ostajan mielikuvaan siitä, minkä arvoinen asunto on"

Pese ja puunaa, hinkkaa kaakelien saumatkin

Kun kaikki paikat on puhdistettu perin pohjin, edessä on tyhjennys. Liiat tavarat ja kovin henkilökohtaiset asiat, kuten valokuvat, on syytä raivata pois.

– Esillä ei saisi olla hirveästi koriste-esineitäkään. Toinen tyypillinen asia on, että jääkaapin ovi on täynnä jos jonkinlaista lappua ja magneettia. Ne kannattaa mahdollisuuksien mukaan poistaa, Kiinteistömaailma-yrittäjä ja toimitusjohtaja Heidi Metsänen neuvoo.

"Siisti koti on houkuttelevampi ostajalle"

Ostaja miettii, onko täällä tilaa perheen astioille...

Muista jemmata johtokasat

Supersiivous voi myös avata silmät

– Kun tyhjentää kylpyhuonetta, omistajalle itselleenkin voi valjeta, että apua, täällähän on aika paljon tavaraa ja pinttyneitä pintoja. Siisteydellä on yllättävän suuri merkitys: se vaikuttaa ostajan mielikuvaan siitä, millainen asunto on, minkä arvoinen se on ja tarvitseeko se mahdollisesti remontteja, Metsänen kuvaa.