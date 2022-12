Asunnonostaja, kiinnitä huomiota näihin asioihin – asunnon arvon säilymisen kannalta nousee esille yksi merkittävä tekijä

– Esimerkiksi linjasaneeraus kustantaa arviolta noin 1 300–1 400 €/m2. Etenkin haja-asutusalueella remontin hinta voi hyvin nousta asunnon arvoa suuremmaksi. Näissä yhtiöissä hoitovastike on hyvin usein yli 1 €/m2/kk suurempi kuin hoidetuissa tai uusissa yhtiöissä, Nuutinen havainnollistaa tiedotteessa.

Tee-se-itse-remontit ja tupakointi varoitusmerkkejä

Tupakointi sisällä asunnossa laske myös lähes aina myyntihintaa, sillä tupakoinnin haju ei lähde huoneistosta pesemällä, vaan pinnat on kokonaan maalattava, huomauttaa Nuutinen.

Asunnon jälleenmyyntiarvoa mietittäessä myös sijainti on tärkeä. Ennen ostamista on Nuutisen mukaan hyvä selvittää kaupungin rakennusvalvonnasta, onko ympäristöä tai lähinaapurustoa koskevassa kaavassa tulevia rakennushankkeita ja jos on, niin mitä nämä hankkeet ovat.