Hirvittääkö asunnon ostaminen nykyisessä tilanteessa? Muista nämä rahanarvoiset vinkit

– Me elämme jopa historiallista tilannetta. Kun katsotaan Tilastokeskuksen lokakuun lukuja, niin asuntokauppa on hidastunut ja hiljentynyt jopa kolmasosan. Kolmasosan vähemmän on myönnetty myös lainoja ja kauppojakin on tehty vähemmän, eli nyt todellakin on ostajan markkinat.