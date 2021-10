Asiantuntijoilta karu arvio huolen kasvaessa: Buckinghamin palatsi on johtanut ihmisiä harhaan viestiessään kuningatar Elisabetin, 95, terveydentilasta

– Median luotto kuninkaallisen viestinnän todenmukaisuuteen on joutunut testatuksi aralla tavalla, kun palatsi yritti pitää piilossa tiedon siitä, että kuningatar vietti yön sairaalassa. Buckinghamin palatsilla ei ole varaa pettää luottamusta, ottaen huomioon sen kaiken minkä kanssa he kamppailevat, kuninkaallisasiantuntija Peter Hunt kommentoi.

Witchell miettii myös sitä, että Elisabetin kerrotaan jatkaneen kevyitä työtehtäviään. Kuninkaallisasiantuntija toteaa, että ihmisten on nyt toivottava, että he voivat todella luottaa siihen, mitä palatsi tiedottaa. Witchellin mukaan kuningattarella on tietenkin oikeus yksityisyyteen koskien terveyttään, mutta hän on kuitenkin valtionpää ja vietti yllättäen yön sairaalassa, mikä on aiheuttanut ymmärrettävästi laajaa huolta iäkkään monarkin kunnosta.