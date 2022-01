Asiantuntijat: Ruotsi saavuttaa laumasuojan koronalle kahdessa viikossa

Epidemiologi Joakim Dillner lääketieellisestä yliopistosta Karolinska instituutista on samaa mieltä. Myös hän arvioi, että Ruotsissa tautihuippu saavutetaan korkeintaan kahden viikon kuluttua ja sen jälkeen voidaan katsoa, että maassa on saavutettu laumasuoja koronaa vastaan.

Miten laumasuoja voi muodostua?

Huomioitavaa myös on, että vaikka koronaviruksen aiheuttaman taudin sairastaminen antaa suojaa, niin uusintatartunnoilta se ei ikuisesti suojaa. Myös omikronin jo sairastaneiden on todettu saaneen uudelleen omikrontartunnan .

Ruotsalaisista vähintään yhden koronarokoteannoksen on saanut 76 prosenttia väestöstä, kun taas kaksi annosta on ottanut 73 prosenttia. Kolmannen rokotteen eli tehosteannoksen on saanut 36 prosenttia maan väestöstä.

Ruotsissa on tähän mennessä virallisesti todettu 2,07 miljoonaa koronavirustapausta ja koronakuolemia on tilastoitu vajaat 16 000. Suomessa vastaavat luvut ovat 475 000 ja 1942. Suomen väkiluku on noin 5,5 miljoonaa, kun taas Ruotsissa asuu 10,4 miljoonaa ihmistä. Näin ollen Ruotsissa on ollut väkilukuunkin suhteutettuna sekä koronatartuntoja että -kuolemia merkittävästi Suomea enemmän.