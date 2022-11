Asiantuntijat rauhoittelevat hätääntyneitä nenän kaivelijoita: "Erittäin epätodennäköistä, että sormi nenässä aiheuttaisi Alzheimerin taudin"

Tutkimuksen perusteella bakteerit voivat kulkea nenäontelon hajuhermon kautta aivoihin ja luoda Alzheimerin tautiin liitettyjä merkkiaineita. Tutkimustuloksista kerrottiin Scientific Reports -julkaisussa ja asiasta kertoo muun muassa New York Post .

Neurotieteilijät ja dementiatutkijat tyrmäävät: "En ole koskaan nähnyt todisteita siitä"

Eri medioissa kohauttanut tutkimus on kerännyt kuitenkin myös asiantuntijoilta kritiikkiä. New Atlas -sivuston mukaan nenän kaivelun ja Alzheimerin taudin välinen yhteys on melko lailla spekulatiivista.