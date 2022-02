Ukrainan kriisi syvenee – UPI:n johtaja: "Evakuointi kertoo joko hämäyksestä tai valmistautumisesta jonkinlaiseen konfliktiin"

Venäjä on jo pidemmän aikaa koonnut joukkojaan Ukrainan rajan tuntumaan.

Liikekannallepano konfliktin alku?

– Liikekannallepano, mobilisaatio ylipäätään on tietynlainen etiäinen siitä, mutta toisaalta se voi olla myös harhautusta. Se voi olla myös vaan pullistelua Itä-Ukrainan alueella.

Hän muistuttaa myös, että internet on pullollaan kaikenlaista tietoa. Kaikkeen ei voi aina luottaa.

– Juorut leviävät ja netti on pullollaan kaikenlaista. Kaikkeen ei kannata välttämättä uskoa saman tien.

Yhdysvallat uskoo hyökkäykseen

– Yhdysvallat on tahallaan tämän tehnyt (kertonut mahdollisesta hyökkäyksestä) paljastaakseen Venäjän suunnitelmia niitä ennaltaehkäistäkseen ja vaikuttaa tavallaan siihen Venäjän suunnitteluun.

Evakuoinnit aloitettu

– Evakuointi kertoo joko hämäyksestä tai valmistautumisesta jonkinlaiseen konfliktiin. Me emme tiedä, mitä nämä konfliktipolut voisivat olla. Ne voivat vaihdella Ukrainan Itäosien haltuunotosta Kiovasta itään aina siihen, että tehdään näkyväksi se miehitys, joka siellä tosiasiallisesti on ollut jo vuodesta 2014 asti.

"Venäjällä kiusaus kasvaa"

Yksi asia Aaltosen mukaan on kuitenkin selvä.

– Venäjällä on tarve ja uhkavaade muuttaa eurooppalaista turvallisuusjärjestelmää ja Venäjä kokee, että voimatasapaino, joka määrittelee sen, missä se järjestys on ja kenen omistuksessa sen tulisi olla, on ratkaisevasti muuttunut.