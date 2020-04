Ruotsin koronakuolemista joka neljäs Tukholman alueen vanhainkodeissa – epidemiologi arvioi, että suurin osa sairastuneista ei edes huomaa tautia

Ruotsissa koronavirusepidemiasta aiheutuneista vajaasta 600 kuolemasta neljäsosa on kirjattu Tukholman alueen vanhainkodeissa, kertoo Ruotsin radio. Alueen 300 vanhainkodista vajaassa puolessa on havaittu virustartuntoja. Kuolemia Tukholman vanhainkodeissa on kirjattu ainakin 159.