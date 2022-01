Asiantuntijalta karu analyysi prinssi Harryn uudesta elämästä Yhdysvalloissa: "Miljoonan mailin päässä siitä, mitä hän ilmoitti haluavansa"

Kaksi vuotta sitten, tammikuussa 2020, prinssi Harry ja herttuatar Meghan ilmoittivat päätöksestään siirtyä syrjään kuninkaallisesta elämästä ja muuttavansa Pohjois-Amerikkaan esikoisensa Archien kanssa. Perhe muutti ensin Kanadaan, josta he muuttivat lopulta kesällä 2020 Kalifornian Montecitosta ostamaansa kartanoon.

Pr-ammattilainen Richard Hillgrove arvioi, ettei elämänmuutos olisi sujunut prinssi Harryn osalta sillä tavalla, kuin hän olisit halunnut, vaan että Harrylla olisi vaikeuksia sopeutua uuteen elämäänsä Yhdysvalloissa. Hillgrove on työskennellyt muun muassa Julian Assangen , Amber Heardin sekä Vivienne Westwoodin kanssa.

– Valitettavasti hän on kuin peura ajovaloissa ja on jumiutunut siihen. Hän ei näytä lainkaan onnelliselta ihmiseltä. Hän näyttää väsyneeltä, Hillgrove arvioi.

– Se on miljoonan mailin päässä siitä, mitä hän ilmoitti haluavansa: hän kertoi haluavansa yksityisen elämän.

/All Over Press

/All Over Press

Hillgroven mukaan Harry tuntuu ajattelevan, että Yhdysvalloissa ajateltaisiin enemmän hänen puoliaan. Asiantuntijan mielestä ilmassa tuntuu olevan myös paljon kateutta sekä mustasukkaisuutta, mikä johtuisi muun muassa siitä, että Harry on perheensä "kakkosveli".

– Hänellä on tärkeyden ja vallan tunne, mutta kun Amerikassa Harryn ja Meghanin show'ta ohjailevat nukkemestarit tajuavat, etteivät he voi saada heistä paljoa enempää irti, he antavat olla ja hän jää syrjään. Olen todella pahoillani Harryn puolesta.