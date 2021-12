Muistatko vielä? Pilailija esitti prinssi Harrylle puhelimessa olevansa Greta Thunberg – kirvoitti kuninkaalliselta ääninauhalle poikkeuksellisen avautumisen

Prinssi Harry on tunnetusti avautunut kuninkaallisesta perheestään useaan otteeseen kuluvan vuoden aikana.

Maaliskuussa 2021 Harry ja hänen vaimonsa herttuatar Meghan antoivat haastattelun toimittaja-juontaja Oprah Winfreylle , jossa he kertoivat kuninkaallisina kokemastaan kamppailusta ja vaikeuksista. Meghan muun muassa kertoi jääneensä yksin vakavien mielenterveysongelmiensa kanssa ja että heidän esikoisensa Archie olisi joutunut ennen syntymäänsä brittihovissa kytevän rasismin kohteeksi. Lisäksi Harry on kertonut seikkoja elämästään prinssinä muissakin haastatteluissa ja kertonut työstävänsä parhaillaan elämäkertaa, joka ollaan julkaisemassa vuonna 2022.

Harry ja Meghan vetäytyivät kuninkaallisesta elämästään vuoden 2020 keväällä. Noihin aikoihin Harry joutui pilan kohteeksi, jonka myötä hän niin ikään avautui siitä, millaista on olla kuninkaallinen – tietämättä kuitenkaan, kenelle hän oikeasti puhui.

Keväällä 2020 Harrylle soitti kaksi venäläistä pilailijaa Vladimir Kuznetsov sekä Alexey Stolyarov, jotka esittivät olevansa ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg ja tämän isä Svante Thunberg. Kaksikko on suorittanut samanlaisen pilapuhelun ainakin poliitikko Bernie Sandersille.

Puhelun aikana venäläiset pilailijat saivat Harryn avautumaan muun muassa suhteestaan kuninkaalliseen perheeseen hovista vetäytymisen jälkeen. Puhelu äänitettiin ja julkaistiin Kuznetsovin ja Stolyarovin Youtube-tilillä, josta se on sittemmin poistettu. Brittimediat saivat kuitenkin haltuunsa kaksi äänitettä kahdesta erillisestä puhelusta prinssi Harryn ja venäläisten välillä.

Puhelussa Harry muun muassa kertoi, ettei päätös kuninkaallisen elämän jättämisestä ollut helppo, mutta se tehtiin hänen perheensä suojelemiseksi. Hän myös painotti olevansa "paljon normaalimpi" kuin muu perheensä. Harryn mukaan "normaali elämä" on myös "niin paljon parempaa" kuin elämä kuninkaallisena.

– Minulla on hyvin vähän sanottavaa siitä. Mutta mitä hän onkaan tehnyt tai ollut tekemättä, se on täysin erillään minusta ja vaimostani, Harry totesi lisäten, että hänen perheensä on täysin erillään suuresta osasta hänen kuninkaallista perhettään.