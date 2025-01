Asiantuntija: Yksi muutos prinssi Williamissa olisi ollut erityisesti kuningatar Elisabetin mieleen

Kuninkaallisasiantuntija Jennie Bondin mukaan prinssi Williamin taktiikka tämän julkisuuskuvan suhteen on hyvin tietoinen valinta.

Kuluvan vuoden aikana prinssi William, 42, on ottanut enenevissä määrin entistä enemmän roolia kuninkaallisessa perheessä tavalla, josta kuningatar Elisabet olisi ollut kuninkaallisasiantuntija Jennie Bondin mukaan erityisen mielissään, kertoo brittiläinen OK!-lehti.

William on nimittäin esiintynyt varsinkin syksystä 2024 lähtien merkittävän paljon rennompana ja epämuodollisempana kuin mihin aiempina vuosina on totuttu.

Kesän jälkeen William palasi lomaltaan yllättäen parran kasvattaneena, ja hänet on nähty sittemmin useammissa julkisissa työtehtävissään kaulaspaidan ylimmät napit avoinna, lenkkarit jalassaan.

William on vuosi toisensa perään yksi suosituimmista kuninkaallisen perheen jäsenistä, ja kuninkaallisasiantuntija Bondin mukaan yksi suosion salaisuuksista on Williamin samaistuttavuus.

– Jo tovin ajan William on tuonut toteen tapaa, jolla hän aikoo homman hoitaa. Ja se on, kuten hän on nyt selväksi tehnyt, olla kuninkaallinen pienellä k:lla, Bond arvioi.

Vuonna 2024 William lausui juuri tämän tavoitteen myös julkisesti ääneen. Samassa yhteydessä William korosti pitävänsä tärkeänä sekä yhteistyötä että empatiaa, ja kertoi välittävänsä kovasti tekemästään työstä.

Bondin mukaan samaistuttavuus on ehdottomasti asia, johon William myös tietoisesti pyrkii. Asiantuntija arvelee prinssin jopa nauttivan siitä, että saa yllättää ihmisiä.

Taannoin William esimerkiksi ilmestyi yllättäen vierailulle birminghamilaiseen pubiin sovitun edustustyönsä jälkeen, jossa hän tapasi ensihoitajia. Edustaessaan William oli vitsaillut menevänsä käymään läheisessä pubissa tarkastamassa, olisiko siellä hänen kannattamansa jalkapallojoukkueen Aston Villan faneja.

Näin William tekikin, vaikka olikin sopinut tapaamisen Aston Villan kovien kannattajien kanssa etukäteen. Pubissa hän istahti viettämään aikaa fanien kanssa ja tarjosi heille oluet.

– Luulen Williamin pitävän sitä raikkaana, että hän voi olla kanssakäymisissä ihmisten kanssa ilman kaikkea sitä hässäkkää, mitä yleensä kuninkaallisten vierailuihin liittyy. Ja olen varma, että hän myös tajuaa sen olevan äärimmäisen tehokasta pr-mielessä.

Bondin mukaan vuonna 2022 menehtynyt kuningatar Elisabet olisi Williamista ja tämän toimintatavoista ylpeä. 96-vuotiaana menehtynyt monarkki korosti eläessään sitä, että kuninkaallisen perheen olisi oltava mahdollisimman paljon tekemisissä tavallisen kansan kanssa.

Elisabet totesikin aikoinaan, että "kunnioitus voi peittää totuuden". Kuningatar mainitsi asiasta muun muassa kultahääpäivänsä puheessa vuonna 1997.

– Luulen, että vähentämällä tietoisesti kunnioituksen tarvetta William löytää selkeämmän tien yleisen mielipiteen ymmärtämiseen. Luulen, että hänen edesmennyt isoäitinsä olisi hyvin hyväksyvä tätä kohtaan.

Prinssi William on seuraavana kruununperimysjärjestyksessä kuningas Charlesin, 76, jälkeen.

