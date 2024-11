Prinssi William avautuu elämänsä vaikeimmasta vuodesta

– On ollut hirvittävää. Tämä on luultavasti ollut elämäni vaikein vuosi. Niinpä se, että yrittää selvitä kaikesta muusta ja pitää kaikki raiteillaan, on ollut todella vaikeaa, William kertoi.

– Olen ylpeä vaimostani ja isästäni, koska he ovat pärjänneet asioiden kanssa. Mutta henkilökohtaisesta, perheen näkökulmasta katsottuna se on ollut raakaa, William jatkoi.

– Se on hankala kysymys. Pidänkö suuremmasta vastuusta? En. Pidänkö vapaudesta, että voin rakentaa jotain Earthshotin kaltaista, niin kyllä. Ja se on tulevaisuuteni. On hyvin tärkeää, että teen jotain hyvää roolissani ja alustallani. Helpotan ihmisten elämää ja teen jotakin, joka on aidosti merkityksellistä, William sanoi.