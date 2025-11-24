Venäjä ei tosiasiassa näytä merkkejä halusta rauhaan, arvioivat asiantuntijat.

Neuvottelut Ukrainan sodan rauhansuunnitelmasta jatkuvat viikonlopun jäljiltä Sveitsin Genevessä. Asiantuntijat arvioivat, missä nyt mennään neuvotteluissa ja, mikä voisi olla lopputulos koko sodassa.

Kokoomuksen kansanedustaja ja Puolustusvoimien entinen komentaja Jarmo Lindberg lähtee siitä, että Venäjän juurisyyt sodassa eivät ole muuttuneet. Sen näkee Yhdysvaltojen esittelemästä rauhansuunnitelmasta.

– Ehkä hieman eri sanamuodoin, mutta samankaltaiset asiat sieltä löytyvät edelleen.

Siis väitetyn natsismin kitkeminen Ukrainasta, Naton laajentumisen estäminen sekä Ukrainan hallinnon vaihtaminen.

Todennäköistä on, että jos Venäjä ei saa tahtoaan läpi rauhanehdoissa, se perääntyy sopimuksesta. Näin arvioi Ulkopoliittisen instituutin tutkijatohtori Kristiina Silvan.

– Olisi kuitenkin mukava yllättyä tässä.