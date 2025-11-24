Isku on tuhonnut rakennuksia ja sytyttänyt tulipaloja.
Ainakin neljä ihmistä on kuollut ja toistakymmentä haavoittunut Venäjän lennokki-iskussa Ukrainan Harkovaan, kertoo kaupungin pormestari Ihor Terehov.
– Tällä hetkellä tiedetään 17 ihmisen haavoittuneen. Neljä ihmistä on kuollut, pormestari kertoi Telegram-viestissä.
Terehov kuvailee olosuhteita kamaliksi, sillä Venäjä hyökkää hänen mukaansa siviili-infrastruktuuriin ja asuinrakennuksiin käynnissä olevista rauhanneuvotteluista huolimatta.
Harkovan alueellisen sotilashallinnon johtaja Oleh Synegubov puolestaan kuvailee hyökkäystä massiiviseksi.
Pelastusviranomaisten mukaan Venäjän isku osui kahdelle Harkovan alueelle. Isku on tuhonnut rakennuksia ja sytyttänyt tulipaloja.