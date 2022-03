Tässä on sovun avain Ukrainan sodan rauhanneuvotteluissa – asiantuntija: "Tuhannen taalan kysymys"

Ukrainan neuvottelijat kertovat neuvottelujen Venäjän kanssa edistyneen tiistaina Istanbulissa sen verran, että tapaaminen maiden presidenttien Volodymyr Zelenskyin ja Vladimir Putinin välillä on mahdollinen.

Se, mihin Venäjän presidentti Vladimir Putin olisi valmis tyytymään neuvotteluissa on kuitenkin täysi kysymysmerkki.

– Tämä on se tuhannen taalan kysymys. Tähän ei ole varmasti vastausta muilla kuin Putinilla itsellään, Saari kommentoi MTV Uutiset Liven haastattelussa tiistaina.

Saaren mukaan Venäjälle tyypillistä on se, että viestien sävy muuttuu päivästä toiseen.

– Yhtenä päivänä viestitetään muuttunutta asennetta, mutta seuraavana päivänä linja on paljon tiukempi.

– Mikäli Venäjä oikeasti on muuttamassa taktiikkaansa niin, että se on keskittämässä sotatoimet vain Itä-Ukrainaan, niin valitettavasti tästä meillä ei vielä ole merkkejä. Sotatoimet ovat jatkuneet esimerkiksi Mariupolissa ja Kiovan lähellä, kuten aiemminkin. Emme voi tässä vaiheessa vielä luottaa, että päämäärät todella olisivat käytännössä muuttuneet.

Asiantuntija: Venäjä on sortunut virhearvioihin

Lukuisat asiantuntijat ovat arvioineet, ettei Venäjän suurhyökkäys Ukrainassa ole sujunut suunnitellusti. Maa on kokenut kovia tappioita ja on katsottu, että presidentti Putinin johtama Venäjä aliarvioi Ukrainan.

Saaren mukaan Venäjä on tehnyt hyökkäyksen edetessä useita virhearvioita.

Saaren mukaan on vaikea arvioida johtaako tilanne entistä kovempiin iskuihin ja hyökkäyksiin vai saako se maan vetäytymään ja neuvottelemaan.

– Voi hyvinkin olla, että vielä ei olla valmiita neuotteluihin vaan ajatellaan niin, että Venäjällä on kuitenkin sotilaallinen ylivoima. Ei ehkä niin komea, mutta siitä huolimatta resursseja pitkään sotaan on. Myös tämä on yksi uhkakuvista mitä tähän tilanteeseen liittyy.