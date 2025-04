Asiantuntija: Pelicansin valmistauduttava yllätykseen – Jokereissa epälooginen piirre

MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Karri Kivi nostaa ennakolta esiin kolme ratkaisutekijää Pelicansin ja Jokerien välisessä karsintasarjassa, jonka voittaja pelaa ensi kaudella SM-liigassa.

Pelicans on paras seitsemästä -sarjassa valtava ennakkosuosikki, vaikka se kompuroi pahasti playoutissa Jukureita vastaan. Jokerit puolestaan eteni suvereenisti Mestiksen mestariksi.

Sarja alkaa tiistaina Pelicansin kotiluolassa Lahdessa. Alla Kiven teesit.

Jännityksen sietäminen

Pelicans meni ihan kipsiin, kun pudotuspelipaikka jäi saamatta. Sitä henkistä tunnetilaa on vaikea kuvailla, mutta joukkue ei vaan saa itseään millään tavalla kerättyä. Näin kävi Pelicansille Jukurit-sarjassa. Onko se kipsi saatu murrettua? Pelicansin päävalmentaja Sami Kapanen puhui ennakkoon, että tähän on panostettu, ja pelaajat ovat suullisesti sanoittaneet tätä.

"Mestis-kiekko"

Mestikseen on iät ajat tullut pelaajia sellaisista paikoista, mistä ei oleta, että heitä tulee. Tuleeko tästä Jokereille vahvuus vai heikkous? Ja pystyykö Pelicans sopeutumaan tähän? "Mestis-kiekossa" tulee paljon enemmän sellaisia yllättäviä tilanteita – peli ei ole niin sanotusti niin rationaalista.

Maalivahtipeli

Onko Pelicansin Patrik Bartosak saanut kerättyä itsensä Jukurit-sarjan jälkeen? Jokereilla on nuori Sisu Heikkeri. Häneen on luotettu koko kauden ajan. Nollapeleissä (9) Mestiksen ennätys. Loistavat pudotuspelit. Nyt on kaikista kovin paikka – onhan tämä sellainen maalivahtien taistelu.

Lähetys Pelicansin ja Jokerien karsinta-avauksesta käynnistyy MTV Katsomossa ja MTV Subilla tiistaina kello 18.00. Ottelu starttaa kello 18.30.