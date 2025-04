Asiantuntijalta merkittävä huomio SM-liigan karsinnoista – tämän takia Jokereilla on sanansa sanottavana

Nyt se sitten varmistui. Helsingin Jokerit pelaa tämän kevään liigakarsinnoissa, missä se kohtaa Lahden Pelicansin. MTV Urheilun studiossa otettiin napakasti kantaa tulevan herkkusarjan lähtökohtiin.

Jokerit selvitti tiensä karsintoihin, kun se kaatoi Mestiksen finaalisarjassa IPK:n voitoin 4–1.

Tämä tiesi sitä, että kauan odotettu skenaario toteutui. Jo syksystä lähtien on povattu sitä, että Jokerit kohtaa jonkun liigaseuran keväällä.

Vastustajaksi tuli Pelicans, joka oli SM-liigan tämän kauden ylivertaisesti pahin pettymys.

Pelicans jäi runkosarjassa sijalle 15, minkä jälkeen se kohtasi playout-sarjassa Jukurit.

Kyseisessä sarjassa nähtiin jymy-yllätys, kun Liigan kahden edelliskevään finalisti Pelicans jäi Jukureiden jalkoihin.

– Toinen on voittanut ja hävinnyt vain kaksi peliä koko pudotuspelien aikana. Kyllähän he lähtevät henkisesti ihan eri tilanteesta tuohon sarjaan, MTV Urheilun asiantuntija Ari Vallin mainitsee merkittävän seikan.

Vallin viittaa siihen, mistä tilasta Jokerit ponnistaa karsintoihin. Se on voittanut ja sen takana on valtava yhteisö, joka pumppasi sille voimaa muun muassa maanantain ratkaisevassa finaalissa Espoossa.

Pelicans sen sijaan on kokenut pettymyksiä toistensa perään.

Silti lahtelaisjoukkue on selkeä suosikki tulevaan sarjaan.

– Jos Pelicans on vähääkään omalla tasollaan, sen liigarutiinin pitäisi riittää. Jokereilla on hyviä pelaajia, mutta kyllähän Liigan ja Mestiksen tasoeron pitäisi olla selvä, Vallin perkaa.

MTV Urheilun toinen asiantuntija Pekka Saravo muistuttaa, että muutaman vahvan yksilön ja vahvan yhteisön lisäksi Jokereiden pohjat ovat kunnossa.

– Pelicans on pelannut koko kauden ajan liigatempoa, mikä tuottaa varmaan ensimmäisissä peleissä Jokereille haasteita. Jokerit taas ei ole rallatellut Mestistä läpi, vaikka se on voittanutkin isoilla lukemilla pelejä. Sen peruskivi on ollut se, että heillä on tehty viidellä viittä vastaan vain yhtä maalia per peli. Tuo on niin Risto Dufvamaista hommaa, Saravo sanoo, jatkaen:

– Puolustuspelaaminen on Jokereiden vahvuus.

– Tuossa sarjassa on todella, todella mielenkiintoiset asetelmat, Saravo kiteyttää.

Llisää aiheesta jutun yläreunan videolta.

Pelicansin ja Jokereiden karsinnat käynnistyvät 8. huhtikuuta Lahdessa.