Jokerien unelma nojaa tähän 21-vuotiaaseen: "Ehkä just nyt ei halua sitä miettiä"

Jokerien ykkösmaalivahdin paikan SM-liigakarsintoihin napanneen Sisu Heikkerin ensimmäinen kausi miesten tasolla on vienyt nuorukaista hurjin harppauksin eteenpäin. Nyt eteen tulee aivan eri tason haaste.

21-vuotias Heikkeri aloitti kauden Jokerien kakkosvahtina Henri Risikon takana, mutta kauden mittaan hän otti koko ajan enemmän peliaikaa itselleen. Mestiksen voitokkaissa pudotuspeleissä Heikkeri kantoi jo täyden vastuun.

Seuraavana edessä ovat SM-liigan karsinnat, joissa Jokerit haastaa nimimiehiä vilisevän Pelicansin. Paine Heikkeriä kohtaan kasvaa, sillä panokset ovat kummallekin joukkueelle valtavat.

– Ehkä just nyt ei halua miettiä sitä niin paljon, vaan keskittyy vain pelaamiseen. Kyllä sen ymmärtää tietenkin, Heikkeri toteaa ottelusarjan paineista.

Pelicansin kohdalla putoaminen olisi uhka koko seuran olemassaololle, mutta myös Jokerit on tehnyt suuria satsauksia palatakseen kotimaan kirkkaimpiin valoihin.

Sisu Heikkerin torjuntaprosentti oli Mestiksen runkosarjassa komea 92,6. Hän on torjunut koko kauden reilusti alle kahden päästetyn maalin ottelukeskiarvolla.Tomi Natri /All Over Press

Altavastaajan asema sopii nuorelle maalivahdille. Mestis-kauden aikana Jokerit oli joka ottelussa ennakkosuosikki.

– Tavallaan Jokerien junnuissa siihen on vähän tottunut, että yleensä aina on ollut vahva joukkue ja tilanne on ollut vähän samanlainen. Onhan se kuitenkin hieno tilanne, että sinulta odotetaan voittoa.

– Me aiomme ottaa siitä irti kaiken hyödyn. Pelata paineettomasti ja lyödä kaikki likoon, Heikkeri sanoo kääntyneistä lähtökohdista.

Oudoista mestaruusjuhlista heti eteenpäin

Vielä viime kaudella Heikkeri pelasi Jokerien U20-joukkueen maalilla. Liigakarsinnan kynnykselle pääseminen on jo tähän asti vaatinut suuria ja nopeita harppauksia eteenpäin uralla.

– Kyllä sitä ennen kautta mietti, että onhan tämä sillä lailla iso hyppy junioreista. Koko ajan se seuraava peli on aina ollut isompi haaste periaatteessa. Hienoa ollut päästä pelaamaan näinkin paljon, ja totta kai nyt tämä kevät huipennukseksi tähän.

– Ehkä arjessa välillä kerkeä miettimään, mutta sitten taas, kun menee pelaamaan, ei kerkeä ajatella oikein mitään sellaista ulkopuolista juttua, hän toteaa.

Henri Risikko (vas.) joutui kauden edetessä jättämään suurimman torjuntavastuun Sisu Heikkerille.Tomi Natri /All Over Press

Mestiksen mestaruuskin hujahti ohi yhtenä ohikiitävänä hetkenä, kun keskittyminen liigakarsintaan alkoi välittömästi.

– (Juhlat) olivat aika lyhyet. Vähän erikoiselta tuntui, että pokaali nostetaan ilmaan ja sitten seuraavana päivänä pidetään jo palaveri olympiastadikalla. Kyllä tuossa kauden jälkeen sitten kerkeää juhlistamaan varmasti tuotakin mestaruutta.

Hyppy Mestis-peleistä SM-liigakarsintaan tarkoittaa Jokereille myös totuttelua nopeampaan ja kovempaan pelitapaan.

– Se on kyllä iso haaste. Kyllä siihen maalivahtina pystyy sopeutumaan, on peli minkälaista vain. Onneksi on nyt ihan kunnon sarja, neljä ottelua pitää voittaa, että se ei ole mikään yhdestä poikki.

– Luotan siihen, että itse ja koko joukkue muutenkin pystytään sopeutumaan siihen ja lyömään oikeasti haastajan roolissa ihan tiukille sen sarjan.