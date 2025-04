Pelicansista levisi rajuja väitteitä – nyt puhuu Ryan Lasch

SM-liigan kahden edelliskevään finalisti Pelicans romahti vuoden sisällä huipulta alas, kun se päätyi Liigan karsintasarjaan. Pelicansin otteet hämmensivät muun muassa Jukureita vastaan pelatussa playout-sarjassa. Nyt Pelicansin avainhyökkääjä Ryan Lasch kommentoi lahtelaisjoukkueesta jaettuja väitteitä.

Pelicans taisteli pudotuspeleihin pääsystä aina runkosarjan loppuhetkille saakka. Se koki rajun pettymyksen, kun viimeisen kierroksen TPS-kotipeli kääntyi vieraiden hyväksi.

TPS meni pudotuspeleihin ja Pelicans tipahti sarjassa sijalle 15. Tämä tiesi sitä, että se pelaisi seuraavaksi playouteissa sarjan viimeiseksi jäänyttä Jukureita vastaan.

Kuinka kävikään? Pelicans voitti joukkueiden ensimmäisen kohtaamisen, mutta sen jälkeen Jukurit otti neljä voittoa putkeen.

– He olivat fyysisesti ja henkisesti valmiimpia kuin me. He tiesivät oman tilanteensa jo pidemmän aikaa. Me taas olimme hieman shokissa siitä, että päädyimme tuohon tilanteeseen, koska olisimme yhden jatkoajan päässä siitä, että emme olisi jääneet tuolle sijalle (15:s). Emme saaneet fokusta oikeisiin asioihin ja emme päässeet realiteetteihin kiinni, kun pudotuspelipaikka oli niin lähellä, Pelicansin avainhyökkääjä Ryan Lasch perkaa mennyttä MTV Urheilulle.

Pelicansin päävalmentaja Sami Kapanen mainitsi joukkueen ”shokkitilan” heti Jukurit-sarjan päättymisen jälkeen.

Pelicansista levisi varsin rajuja väitteitä ilmoille, kun moni ihmetteli sitä, miten vaisulta lahtelaisjoukkueen tekeminen näytti Jukureita vastaan. Kysymysmerkit kohdistuivat jopa siihen, että kuinka sitoutuneita pelaajat olivat Jukureita vastaan.

Lasch vastaa nyt joukkueen ulkopuolelta esitettyihin väitteisiin.

– Meillä oli potentiaalia parempaan, mutta emme päässeet sille tasolle. Shokkitila oli yksi iso tekijä. Kaikki muuttui niin nopeasti ja sitten piti ladata taas itsensä uuteen tilanteeseen. Kyllähän tuo meni vähintään osittain tai täysin meidän pelaajiemme piikkiin. Emme olleet henkisesti valmiita tulevaan. Aloimme saada juonenpäästä kiinni vasta liian myöhäisessä vaiheessa, Lasch kuvailee.

Laschin mukaan Jukurit-sarjan ongelmakohdat käytiin läpi Pelicansin pukukopissa.

– Tiedostamme sen, että meidän pitää olla kokonaisvaltaisesti parempia ja meidän pitää nostaa meidän tasoamme. Kaikki tietävät sen. Tuo on meidän haasteemme nyt, Lasch huikkaa.

Tomi Natri /All Over Press

”Emme mieti, että mitä jos”

Lasch viittaa tulevaan eli tiistaina alkavaan karsintasarjaan, missä Pelicans kohtaa Mestiksen tuoreen mestarin Jokerit.

– Olemme hieman jutelleet heistä, mutta enemmän kyse on siitä, että mitä me voimme tehdä ja missä me voimme parantaa. Olemme keskittyneet siihen, Lasch sanoo.

Molemmat joukkueet ovat vahvasti uudenlaisen tilanteen äärellä, kun taistelu sarjapaikasta lähtee liikkeelle.

– Kyse on siitä, että pitää pystyä olemaan omalla tasollaan, pitää löytää itseluottamusta ja pitää olla positiivinen, eikä mieti negatiivisia juttuja, että "mitä voi tapahtua", Lasch puhuu tulevan sarjan suuntaviivoista Pelicans-lasein katsottuna.

Hän tiedostaa kuitenkin tulevan sarjan valtavat panokset.

– Pelicans on iso juttu koko kaupungille ja sen lähialueille. Toki, emme mieti, että ”mitä jos”. On selvää, että jotain voi tapahtua, mutta sellaisten miettiminen toisi vain negatiivista energiaa joukkueen keskelle, Lasch painottaa.

Lahdella on erityinen paikka 38-vuotiaan Laschin sydämessä. Hän nousi juuri mastokaupungissa tietoisuuteen, kun hän nakutti kaudella 2011–12 hirmuista jälkeä Pelicansin nutussa (59 runkosarjaottelua, 24+38=62 ja 17 pudotuspeliottelua: 5+11=16).

– Tuo kausi pisti minut ikään kuin kartalle ja pystyin rakentamaan omaa uraani sen myötä. Tämä on spesiaalipaikka ja rakastan olla täällä. Sen takia tulin takaisin tänne, että voisimme tavoitella mestaruutta. Pääsimme lähelle viime kaudella, jenkkihyökkääjä Lasch perkaa Lahdesta käsin.

Laschin oma Pelicans-jatko on vaakalaudalla. Hänen nykysopimuksensa päättyy tähän kevääseen.

– En ole miettinyt tuota puolta (jatkoa) paljoakaan. Olen pyrkinyt keskittymään nykyhetkeen ja olen yrittänyt mennä päivä kerrallaan eteenpäin. Nyt pitää keskittyä tuleviin pariin viikkoon. Nuo uran jatkoon liittyvät asiat käydään kauden jälkeen läpi, Lasch vastaa.

Pelicansin ja Jokereiden karsintasarja käynnistyy tiistaina Lahdessa. Avausottelu on nähtävillä MTV Katsomo -palvelun lisäksi myös Sub-kanavalla.