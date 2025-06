Asiantuntija kiehui pidäkkeettömästi suorassa lähetyksessä – urheilutoimittaja pyytää anteeksi

DAZN:n juontaja, urheilutoimittaja Kelly Somers pyytää anteeksi asiantuntija John Obi Mikelin kovasanaista purkausta Chelsean jalkapalloilija Nicolas Jacksonista.

DAZN:n asiantuntija, entinen Chelsea-pelaaja John Obi Mikel näki myös kuvainnollisesti punaista, kun Nicolas Jackson hölmöili itselleen ulosajon seurajoukkueiden MM-turnauksen D-lohkon ottelussa brasilialaista Flamengoa vastaan.

Kentälle toisen puoliajan aikana vaihdettu Jackson oli ehtinyt tahkota Philadelphiassa perjantaina pelattua matsia vain neljä minuuttia, kun hän lensi pihalle rujosta taklauksesta Ayrton Lucasiin. 1–2-tappioasemassa ollut Chelsea joutui vajaalle, ja takaa-ajo vaikeutui.

– Uskomatonta. Typerä, typerä, typerä virhe. En tiedä, mitä hänen päässään liikkuu, Chelseassa aikoinaan kaksi Valioliiga-mestaruutta ja Mestarien liigan tittelin voittanut Mikel höyrysi suorassa tv-lähetyksessä.

– Tulet peliin, kun olette 1–2 tappiolla. Joukkueesi tarvitsee sinua, meidän täytyy päästä takaisin peliin, ja hän tekee noin. Hän teki niin liigaottelussa Newcastlea vastaan. Jälleen sama erittäin tärkeässä ottelussa, joka meidän on voitettava päästäksemme Mestarien liigaan.

Tunteet ottivat John Obi Mikelistä vallan.2024 FIFA

DAZN.n juontaja Kelly Somers päätyi pyytämään nigerialaisen purkausta anteeksi.

– Tunteet olivat valloillaan studiossa, joten pahoittelut kielenkäytöstä, Somers sanoi.

Jackson: Anteeksi

Jackson esitti puolestaan omat pahoittelunsa hölmöilystään.

– Haluan pyytää anteeksi. Seuralta, työntekijöiltä, joukkuetovereiltani ja kaikilta katsojilta, petin teidät. Jälleen punainen kortti ja rehellisesti sanottuna olen niin vihainen itselleni. Teen joka päivä kovasti töitä auttaakseni joukkuetta, ettemme joutuisi tällaiseen tilanteeseen. En vieläkään täysin ymmärrä, miten se tapahtui. Mutta yksi asia on selvä: se ei ollut tahallista, hyökkääjä kommentoi sosiaalisessa mediassa.

Senegalin maajoukkuemiehen mukaan kyse oli oli "vain jalkapallohetkestä, joka lähti väärään suuntaan".

– Ei tekosyitä. Otan täyden vastuun. Mietin asiaa, kasvan ja palaan vahvempana logon sekä kaikkien minuun uskovien takia. Anteeksi. Anteeksi. Anteeksi.

Chelsean Nicolas Jackson (takana valkoisessa paidassa) lensi ulos Flamengoa vastaan.2025 Sports Press Photo

Flamengo voitti ottelun lopulta 3–1 ja varmisti paikkansa 16 parhaan joukossa. Sillä on kuusi pistettä, kun taas Chelsealla kolme ja se on kiinni D-lohkon toisessa jatkopaikassa. Lohkoa on vielä yksi kierros jäljellä.