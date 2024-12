Prinssi Harry ja herttuatar Meghan eivät tänäkään vuonna liity brittikuninkaallisten seuraan jouluna.

Jouluna brittikuninkaalliset kokoontuvat perinteiseen tapaan Sandringhamin kartanoon viettämään pyhäpäiviä yhdessä, mutta tiettävästi tänäkään vuonna joukkoon eivät kuulu prinssi Harry ja herttuatar Meghan lapsineen.

Lähteiden mukaan vaikuttaisi siltä, että Harryn perhe viettää jälleen joulunsa kotonaan Californiassa, kertoo Mirror. Lähteisiinsä nojaten Express kertoi aiemmin syksyllä, etteivät Harry ja Meghan olisi saaneet edes kutsua Harryn isältä kuningas Charlesilta ja kuningatar Camillalta Sandringhamin jouluillalliselle. Sen sijaan prinsessa Dianan veli, Harryn setä Charles Spencer lähteiden mukaan kutsui pariskunnan joulunviettoon luokseen Althorpiin.

Kuitenkin Harry, Meghan ja heidän lapsensa Archie, 5, ja Lilibet, 3, jäävät todennäköisesti jouluksi Yhdysvaltoihin. Kuninkaallisasiantuntija Jennie Bond arvioi perheen viettävän joulun keskenään "lapsiystävällisesti" sekä "hyvin tyylikkäästi".

– Heidän lapsensa ovat mitä maagisimmassa lapsuuden vaiheessa, jolloin kaikki on kutkuttavaa ja jännittävää, sekä joulupukki ehdottoman oikea, Bond arvioi.

Bondin mukaan joulu on luultavasti myös prinssi Harrylle sellaista aikaa, jolloin hän päästää oman lapsekkuutensa valloilleen.

– Olen varma, että hän heittäytyy joulun hauskuuksiin Archien ja Lilibetin kanssa.

– Vaikka Harry ja Meghan ovat etääntyneet niin monista perheidensä jäsenistä, joulun on oltava heille enemmän ystävien kuin perheen kanssa vietettävää aikaa. Mutta Doria (Ragland) on jatkuvasti läsnä heidän elämässään, ja Meghan hiljattain puhui siitä, kuinka hän rakastaa sitä, että hänen äitinsä on lähellä.

Asiantuntija arvelee, että kalifornialaisen ja Sandringhamin joulujen välillä on järisyttävä ero ja valtava kontrasti.

– Kaliforniassa he voivat pitää allasjuhlat, joissa he voivat nauttia ruoasta ja pitää hauskaa. Kaikki on hyvin epävirallista ja erilaista kuin joulujuhlat Sandringhamissa, jotka Harry muistaa.

Harryn kuninkaalliset sukulaiset kokoontuvat pääasiassa yhteen Sandringhamin kartanoon, jossa he viettävät yhdessä aikaa jouluaattoiltana. Kuninkaallisten jouluun kuuluu muun muassa yhteinen, varsin formaali illallinen, sekä lahjojen avaaminen. Perinteisesti brittikuninkaalliset ovat antaneet toisilleen lahjaksi halpoja ja vitsikkäitä lahjoja.