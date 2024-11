Lähde: Prinsessa Catherine haluaa eroon yhdestä kuningatar Elisabetin suosimasta jouluperinteestä: "On aina pitänyt outona"

Prinsessa Catherine ei ole koskaan fanittanut brittikuninkaallisten jouluaattoillan tapaa, joka oli kuningatar Elisabetin mieleen.

Joulu häämöttää kuukauden päässä ja sen viettoon hiljentyvät niin tavan kansa kuin kuninkaallisetkin. Brittikuninkaallisten joulunviettoon kuuluu monia pitkäikäisiä perinteitä, kuten se, että kuninkaallisen perheen ydinjäsenet kerääntyvät yhteen Sandringhamin kartanoon.

Kuninkaalliset vaihtavat keskenään myös lahjoja, ja tekevät niin jouluaattoiltana, kuten suomalaiseenkin perinteeseen kuuluu. Brittikuninkaalliset ovat toimineet näin satojen vuosien ajan sen sijaan, että jakaisivat lahjoja keskenään joulupäivänä. Tämä oli myös edesmenneen kuningatar Elisabetin mieleen, joka piti joulua ennen kaikkea hengellisenä juhlapäivänä, eikä välittänyt siitä lainkaan kulutusjuhlana.

Hovin sisäpiiriläisten mukaan prinsessa Catherinella sen sijaan on tästä vahvasti eriävä mielipide.

– Kate on aina pitänyt outona sitä, että lahjat annetaa jouluaattoiltana. Siitä hankkiudutaan ehdottomasti eroon sitten kun he (Catherine ja prinssi William) päättävät asioista, Catherinea ja Williamia läheinen lähde kertoo Daily Beastille.

Yksi brittikuninkaallisten perinteistä on osallistua yhdessä jumalanpalvelukseen joulupäivänä paikallisessa pikkukirkossa Sandringhamissa. Kuvassa prinssi William ja prinsessa Catherine joulupäivänä 2022.

Brittikuninkaallisilla on ollut myös tapana antaa toisilleen hupilahjoja varsinaisten käyttötavaroiden sijaan. Hello!-lehden mukaan prinsessa Catherine esimerkiksi antoi aikoinaan puolisonsa Williamin pikkuveljelle prinssi Harrylle joululahjaksi "kasvata oma tyttöystäväsi" -setin ennen kuin Harry tapasi nykyisen puolisonsa herttuatar Meghanin. Prinsessa Anne puolestaan antoi takavuosina veljelleen kuningas Charlesille nahkaisen wc-istuimen.

Sen lisäksi, että William ja Catherine lapsineen osallistuvat jossain muodossa joulunviettoon kuninkaallisten sukulaistensa kanssa, viettävät he sitä myös perheenä omassa kodissaan Anmer Hallissa, joka sijaitsee Sandringhamin kartanon mailla. Tiettävästi Williamin ja Catherinen perheen kodin joulu on paljon keskiluokkaisempi sekä rennompi kuin mitä se on Sandringhamin kartanossa muiden kuninkaallisten kanssa.

– Voit lyödä vetoa, että he antavat kunnollisia lahjoja toisilleen ja lapsille siellä joulupäivänä, lähde kertoo.

Tänäkin vuonna brittikuninkaalliset kokoontuvat joulunviettoon Sandringhamiin kuningas Charlesin ja hänen puolisonsa kuningatar Camillan johdolla. Harrya ja Meghania lapsineen ei kuninkaallisten yhteisessä joulussa tulla mitä luultavimmin tänäkään vuonna näkemään ja on epävarmaa, onko pariskunta saanut edes kutsua kuninkaallisilta sukulaisiltaan, joihin välit ovat äärimmäisen tulehtuneet.