Prinssi Harry sai herttuatar Meghanilta hämmentävän joululahjan

Kuten brittikuninkaallisilla on tapana, myös Harry, Meghan ja Archie avasivat joululahjansa jouluaattona 24. joulukuuta, eivätkä vasta joulupäivänä, kuten Yhdysvalloissa on tapana. Kuninkaallisen perheen jäsenillä – joilla on jo entuudestaan runsain mitoin omaisuutta – on myös tapana antaa toisilleen erikoisia ja hassuja lahjoja.